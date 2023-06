Eckert & Ziegler: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 88,74 EUR

Am gestrigen Tag fiel die Aktie von Eckert & Ziegler um -0,20%, was sich auf eine Handelswoche von insgesamt -8,74% summierte. Doch wie sehen aktuell die Meinungen der Bankanalysten aus? Diese sind im Durchschnitt der Ansicht, dass das mittelfristige Kursziel bei 88,74 EUR liegt. Das bedeutet ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +121,19%. Lediglich einige Experten teilen diese optimistische Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung nicht.

• Eckert & Ziegler mit -0,20% am Finanzmarkt

• Mittelfristiges Kursziel bei 88,74 EUR

• Optimistische Bewertung durch 83% der Analysten

Von den befragten Analysten empfehlen zwei die Aktie als starken Kauf und drei weitere bewerten sie als Kaufmöglichkeit. Eine neutrale Haltung nimmt ein weiterer Experte ein mit einer Bewertung “halten”. Insgesamt sind somit +83,33% aller...