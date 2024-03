Eckert & Ziegler Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt um -12,31 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -7,05 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,84 Prozent verzeichnete, lag die Performance von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik um 10,52 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an drei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich auch überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik beträgt aktuell 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt ebenfalls einen Wert, der weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik daher ein "Neutral"-Rating.