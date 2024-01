Eckert & Ziegler Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 40,02 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik 33. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erscheint die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,5 Prozent erzielt, was 9,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,85 Prozent, und hier liegt die Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik aktuell 10,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik aktuell bei 41,5 EUR, was +5,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls mit einer Distanz von +9,67 Prozent zum GD200 im "Gut"-Bereich. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.