Eckert & Ziegler Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktien von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik erzielten in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,37 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt um -11,44 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit -11,67 Prozent unter dem Durchschnitt von -11,67 Prozent. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie auf 37,81 EUR, während der aktuelle Kurs bei 45,3 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 39,94 EUR, was einen Abstand von +13,42 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die technische Analyse mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,48, was einem Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 109,58 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.