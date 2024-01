Eckert & Ziegler Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik 1,18 Prozent. Dies liegt nur leicht über dem Mittelwert von 1,17 Prozent. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen insgesamt neutral gegenüber Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt bei 16 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 30,21, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) wird Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,48 liegt, was einem Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 109,58 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine gute Empfehlung ausgesprochen.