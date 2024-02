Eckert & Ziegler Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktien zeigt gemischte Bewertungen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,57 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 41,76 EUR liegt (+11,15 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,01 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-0,6 Prozent Abweichung). Dies resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden vor allem positive Meinungen über die Aktie in den sozialen Medien veröffentlicht. In den vergangenen Tagen war das Interesse weder positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit einer Rendite von -19,37 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -11,99 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.