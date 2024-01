Eckert & Ziegler Aktie: Was passiert jetzt?

Die Aktie von Eckert & Ziegler wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +50,57% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung von Eckert & Ziegler

Am 12.01.2024 verzeichnete Eckert & Ziegler einen Kursrückgang von -2,33%. Das Kursziel für das Unternehmen wird auf 63,24 EUR festgelegt. Das Guru-Rating von Eckert & Ziegler liegt derzeit bei 4,17.

Die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage, was einer kompletten Handelswoche entspricht, beträgt -3,18%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit eher pessimistisch gestimmt ist.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Eckert & Ziegler mittelfristig ein Kursziel von 63,24 EUR haben sollte. Dies würde den Anlegern ein Potenzial von +50,57% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der aktuellen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 2 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 3 Analysten eine optimistische, aber nicht euphorische Kaufempfehlung aussprechen. Eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie nehmen 1 Experte ein.

Fazit

Trotz der aktuellen Kursentwicklung bleiben die meisten Analysten optimistisch in Bezug auf Eckert & Ziegler, was sich in einem positiven Guru-Rating widerspiegelt. Das Guru-Rating, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag, beträgt nun 4,17. Dies zeigt, dass die positive Einschätzung der Analysten auch durch den bewährten Trend-Indikator bestätigt wird.

