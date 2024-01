Eckert & Ziegler Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -19,37 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,13 Prozent, wobei Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik auch hier mit 8,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Die Anlegerstimmung gegenüber Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den sozialen Medien gab es insgesamt sechs positive und ein negatives Feedback. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +15,27 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 39,59 EUR um 10,03 Prozent über dem aktuellen Kurs. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating für die Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik derzeit bei 1,18 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche.