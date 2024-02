Eckert & Ziegler Aktie: Überraschung oder Enttäuschung?

Die Aktie von Eckert & Ziegler wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +52,31% über dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung von Eckert & Ziegler

Am 16.02.2024 verzeichnete Eckert & Ziegler einen Kursrückgang von -4,38%. Das Kursziel des Unternehmens wird derzeit auf 63,24 EUR geschätzt, wobei das Guru-Rating von Eckert & Ziegler aktuell bei 4,17 liegt.

Analyse der Marktentwicklung

Die Kursentwicklung von Eckert & Ziegler am gestrigen Tag betrug -4,38%, was zu einem Gesamtverlust von -1,19% in den letzten fünf Handelstagen führte. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch gestimmt ist.

Einschätzung der Bankanalysten

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Eckert & Ziegler ein mittelfristiges Kursziel von 63,24 EUR hat, was einem potenziellen Kursanstieg von +52,31% entspricht. Trotz des schwachen Trends sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung zustimmen.

Aktuell empfehlen 2 Analysten den Kauf der Aktie, während 3 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne übermäßig optimistisch zu sein. 1 Experte positioniert sich neutral und empfiehlt, die Aktie zu halten. Insgesamt sind also 83,33% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf Eckert & Ziegler.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Eckert & Ziegler derzeit unterbewertet ist, und gemäß dem “Guru-Rating” weiterhin attraktiv erscheint.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Eckert & Ziegler-Analyse von 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Eckert & Ziegler jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...