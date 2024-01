Eckert & Ziegler Aktie – Topverlierer zum Topgewinner? Platow Brief sieht Chancen und kauft.

,

Eckert & Ziegler Aktie – in 2023 mit enttäuschender Kursentwicklung. Trotzdem findet der Platow Brief Gründe, die in 2024 für die Aktie sprechen. Und dabei geht es nicht um die geplante Abspaltung der Pentixapharm AG – mit wilden Spekulationen am Kapitalmarkt über erzielbare Preise für die mit diversen hoffnungsvollen Ansätzen gefüllte Forschungspipeline. Nein – es geht dem Platow Brief vor allem um das Kerngeschäft mit gesehenen Chancen. Auch durch die Fokussierung und Trennung vom kapitalintensiven Pentixapharm-Geschäft. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare Handlungsempfehlung: KAUFEN. Warum Platow zu dieser Empfehlung kommt? Lesen:



Eckert & Ziegler bleibt im Aufwind Zu den Enttäuschungen des Börsenjahres 2023 gehörte Eckert & Ziegler. Die Aktie des Strahlenspezialisten für die Medizintechnik gehörte mit -11% zu den Top-Verlierern im SDAX (+17%).

Einen hohen Anteil an der schlechten Performance hatte die ungewohnte Gewinnwarnung vom 30.3. (vgl. PB v. 6.4.23). Anfang Juli entdeckten wir erste Anzeichen einer Stabilisierung, stiegen bei der Aktie (40,12 Euro; DE0005659700) wieder ein und liegen seither 14% im Gewinn. Unsere Einschätzung wurde mit einem Großauftrag aus den USA Ende September bestätigt (vgl. PB v. 26.9.23).



