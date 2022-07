Eckert & Ziegler-Aktie: Tochterunternehmen erhält weitere NIAID-Förderung für klinische Entwicklung!

Die Myelo Therapeutics GmbH, ein Tochterunternehmen der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700, SDAX), hat bekannt gegeben, dass das U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Teil der National Institutes of Health, den Vertrag zur Entwicklung des neuen Wirkstoffs Myelo001 zur Linderung des akuten Strahlensyndroms verlängert hat. Die Verlängerung in das dritte Jahr des Dreijahresvertrags… Hier weiterlesen