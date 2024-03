Eckert & Ziegler Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt derzeit bei 32, was bedeutet, dass die Börse 32,48 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 67 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der momentan bei 99 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in den sozialen Medien positiv wahrgenommen wird, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik in dieser Hinsicht ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 37,18 EUR lag, was einer Abweichung von +6,99 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 39,78 EUR entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 41,87 EUR, was einer Abweichung von -4,99 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik in dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik beträgt derzeit 1,18 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,17 Prozent liegt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher von den Analysten als "Neutral" bewertet.