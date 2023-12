Eckert & Ziegler Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", die im Durchschnitt um -16,49 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -15,69 Prozent. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik um 29,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 53,88), wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Hinsichtlich der fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 30,65 und liegt damit um 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 100. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.