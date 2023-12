Eckert & Ziegler Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,18 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 21,74 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -9,56 Prozent, und Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt aktuell 22,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 38,55 EUR, während der aktuelle Kurs bei 40,42 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +4,85 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 37,43 EUR auf, was bedeutet, dass die Aktie mit +7,99 Prozent Abstand als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik beträgt aktuell 19,86 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 47,28, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik 1,52 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,17 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.