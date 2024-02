Eckert & Ziegler Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt der RSI bei 53,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,25, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral" für den Zeitraum.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik zeigt viele positive Meinungen in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik hat ein KGV von 32,48, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 99,29. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik in den letzten 12 Monaten bei -19,37 Prozent liegt, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Gesundheitspflege" ist. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hatte eine mittlere Rendite von -11,99 Prozent, wobei Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik auch hier mit 7,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.