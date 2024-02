Eckert & Ziegler Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 32,48, was 70 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 109,89. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.

Aus technischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 45,84 EUR um +21,05 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Abstand des letzten Schlusskurses (+13,05 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie eine Rendite von -19,37 Prozent erzielt, was 6,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -12,51 Prozent, und Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik liegt aktuell 6,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger ist jedoch positiv, wie aus den Bewertungen auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.