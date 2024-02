Eckert & Ziegler Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 23,16 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,87 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 45,84 EUR liegt, was einer Abweichung von +21,05 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (40,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,05 Prozent). Insgesamt erhält die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Beurteilung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich allerdings eine Unterperformance, da die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,37 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt das Unternehmen 6,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik 6,86 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.