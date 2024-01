Eckert & Ziegler Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Anlegerstimmung gegenüber Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und einen negativen Tag, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit -19,37 Prozent um mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,61 Prozent, wobei Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit 8,76 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 32,48 ist Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 107,83 im "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" Sektor und daher unterbewertet. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik eine Dividendenrendite von 1,18 % aus, was 4,87 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,05 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.