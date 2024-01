Eckert & Ziegler Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 1,95 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik mit einer Dividende von 1,18 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (6,01 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Auf fundamentaler Ebene weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (70 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,82 EUR. Der letzte Schlusskurs von 45,2 EUR weicht somit um +19,51 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (40,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,89 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.