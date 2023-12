Eckert & Ziegler Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik wird derzeit in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 38,74 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 39,08 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,88 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 37,02 EUR, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat die Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -18,62 Prozent erzielt. Die Branche "Gesundheitspflege" hatte im selben Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von -0,32 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie um 31,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik beträgt 1,52 Prozent, was 4,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In Anbetracht dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eckert & Ziegler Strahlen- Und Medizintechnik einen Wert von 30 auf, während der Durchschnittswert in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" bei 100,66 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.