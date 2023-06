Echt Kuhl: Kaufland senkt Preise für mehr als 350 regionale und nationale Molkereiprodukte dauerhaft

Neckarsulm (ots) -Zum 7. Juni senkt Kaufland die Verkaufspreise für mehr als 350 regionale und nationale Molkereiprodukte. Grund hierfür sind gesunkene Rohwarenpreise. Diesen Preisvorteil gibt Kaufland an seine Kunden weiter. So kostet beispielsweise die K-Classic H-Milch 3,5 % 0,99 Euro statt bisher 1,15 Euro, der 250-Gramm-Becher K-Classic Speisequark 20% 0,85 Euro statt bisher 0,99 Euro und die 340-Gramm-Packung K-Classic Kondensmilch 4% 0,79 Euro statt bisher 0,89 Euro. Seit Januar hat Kaufland bereits über 1.450 Artikel verschiedener Warenbereiche dauerhaft im Preis reduziert.In den vergangenen Monaten waren die Verbraucher von gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie einer hohen Inflationsrate betroffen. Kaufland steht für eine große Auswahl zu niedrigen Preisen. Dazu gehört es aus Unternehmenssicht auch, Preisvorteile direkt an seine Kunden weiterzugeben.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell