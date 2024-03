Echocalypse schließt sich mit Aptoide zusammen, um die mobile Spielewelt zu erobern

Lissabon, Portugal, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -In einem von Handyspiel-Enthusiasten auf der ganzen Welt mit Spannung erwarteten Schritt wird das beliebte, strategiebasierte Handyspiel Yoozoos Echocalypse mit Aptoide (https://de.aptoide.com/), dem führenden unabhängigen Android-App-Store, zusammengeführt. Diese Partnerschaft zwischen Apoide und Yoozoo, dem Entwickler von Echocalypse, wird den Zugang zum Spiel und den Spielspaß für die Spieler verbessern und ein breiteres, nahtloses, sicheres und spannendes Erlebnis bieten.Echocalypse, das für seine fesselnde Geschichte, sein strategisches Gameplay und seine atemberaubende Grafik bekannt ist, hat sich schnell zu einem Favoriten unter den Handyspielern entwickelt. Die einzigartige Mischung aus postapokalyptischer Erzählung und fesselnder Charakterentwicklung bietet ein fesselndes Erlebnis, das die Spieler immer wieder aufs Neue anzieht.Die Integration mit Aptoide ist ein wichtiger Meilenstein für Echocalypse, da sie neue Wege für den Vertrieb und die Zugänglichkeit eröffnet. Aptoide ist mit seiner immensen Nutzerbasis und seinem unermüdlichen Engagement für eine sichere, offene und von der Community getragene Plattform der ideale Partner für das weitere Wachstum und den Erfolg von Echocalypse.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Aptoide, einer Plattform, die unsere Vision eines offeneren und zugänglicheren Ökosystems für mobile Spiele teilt", sagte Boyang Shi, Leiter des Bereichs Global Publishing bei Yoozoo. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es nicht nur darum, Echocalypse universeller verfügbar zu machen - es geht darum, das Gesamterlebnis für unsere Spieler zu verbessern. Mit dem innovativen und vorteilhaften App-Store-Modell von Aptoide sind wir zuversichtlich, dass Echocalypse neue Höhen erreichen und ein noch größeres Publikum anziehen wird."Paulo Trezentos, Geschäftsführer von Aptoide, äußerte sich ebenfalls begeistert über die Partnerschaft: „Echocalypse repräsentiert die Art von qualitativ hochwertigen, fesselnden Inhalten, die wir unseren Nutzern anbieten möchten. Die Integration mit einem so dynamischen und beliebten Spiel ist ein Beweis für unser fortwährendes Engagement, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen mobile Apps und Spiele entdecken, installieren und genießen."Die Integration von Echocalypse mit Aptoide bringt den Spielern mehrere Vorteile, darunter einen einfacheren Zugang zu Spiel-Updates, exklusive Inhalte und eine sicherere Plattform für Transaktionen. Darüber hinaus unterstreicht die Zusammenarbeit die Bedeutung alternativer App-Stores für die Förderung von Innovation, Wettbewerb und Vielfalt im Ökosystem der mobilen Anwendungen.Aptoide selbst wird im Jahr 2024 ein großes Wachstum verzeichnen, mit einer wachsenden globalen Reichweite, die durch die schnell wachsende Präsenz auf dem US-Markt durch GamesHub, Aptoides innovative Partnerschaft mit Digital Turbine, noch verstärkt wird. GamesHub ist ein äußerst wichtiges Instrument für den Vertrieb und die Monetarisierung von Apps auf dem US-Markt, dank wichtiger Partnerschaften mit allen großen Mobilfunkanbietern wie AT&T, Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket und BLU US.Als direktes Ergebnis der Partnerschaft zwischen Yoozoo und Aptoide wird die mobile Gaming-Community, sowohl die Entwickler als auch die Spieler, von einem reichhaltigeren Spielerlebnis und einer größeren Reichweite profitieren und damit einmal mehr neu definieren, was in der Welt der mobilen Unterhaltung möglich ist.Informationen zu AptoideAptoide ist die bahnbrechende Plattform für den Vertrieb von Apps und die Zahlungsabwicklung, mit über 430 Millionen Nutzern, 10 Milliarden Downloads und 1 Million Apps. Aptoide ist auf mehreren Kanälen verfügbar, darunter Android, Web, TV und Automotive, und bietet Entwicklern eine vertrauenswürdige, erfahrene Partnerschaft mit einem tiefen Verständnis für alle Ökosysteme.Weitere Informationen zu Aptoide und seinen Dienstleistungen: Aptoide.com (https://de.aptoide.com/)KONTAKT: press@aptoide.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2221818/4297164/Aptoide_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/echocalypse-schlieWt-sich-mit-aptoide-zusammen-um-die-mobile-spielewelt-zu-erobern-302081539.htmlPressekontakt:nuno.luz@aptoide.com; filipa.botelho@aptoide.comOriginal-Content von: Aptoide, übermittelt durch news aktuell