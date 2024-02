Echo International Holdings Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Bezug setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Echo liegt bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 12, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde die Echo in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Echo derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 HKD, und der Aktienkurs (0,182 HKD) liegt um +7,06 Prozent über diesem Trendsignal. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,18 HKD, was einer Abweichung von +1,11 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Dies führt zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" für die Echo-Aktie.