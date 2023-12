Echo Energy Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Echo Energy ist derzeit +5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -47,5 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" angesehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete Echo Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -94,47 Prozent, was eine Underperformance von -81,87 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Rendite von Echo Energy um 81,87 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Echo Energy auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11,9 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Echo Energy liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 liegt hingegen bei 73,33, was bedeutet, dass Echo Energy hier überkauft ist, und daher wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft. Somit erhält die Echo Energy eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.