Echo Energy Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktienanalyse von Echo Energy zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 GBP liegt, was einer Abweichung von -75 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Echo Energy eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Echo Energy zeigen eine negative Tendenz. In den sozialen Medien konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Echo Energy für diese Stufe ebenfalls ein "Schlecht".

Auf fundamentalen Basis ist Echo Energy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,09, was einer Differenz von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,1 entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält Echo Energy eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Echo Energy aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -9,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht.