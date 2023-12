Echo Energy Aktie: Bitte unbedingt beachten

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Echo Energy eingestellt waren. In den letzten 13 Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Echo Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung für Echo Energy als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 11,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 11,91) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Echo Energy-Aktie von uns eine Bewertung als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Echo Energy liegt bei 0,26, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 9, und somit beträgt der genaue Abstand aktuell 97 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Echo Energy liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Schlecht".