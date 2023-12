EchoStar Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die aktuellen Marktbewertungen der Echostar-Aktie basieren auf verschiedenen Analysemethoden. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,38 USD lag, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 14,25 USD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 12,33 USD, was über dem aktuellen Schlusskurs von 14,25 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung der Echostar-Aktie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein negatives Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da dies 9,54 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche liegt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt, dass die Echostar-Aktie weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,01 Euro für jeden Euro Gewinn von Echostar zahlt. Dies ist 76 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.