EchoStar Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Echostar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor eine Unterperformance von 25,06 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -14,3 Prozent, wobei Echostar aktuell 22,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Echostar beträgt derzeit 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" eine Unterbewertung darstellt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Echostar-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 15,67 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 12,14 USD liegt, was einer Abweichung von -22,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,12 USD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -14,02 Prozent darstellt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Echostar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.