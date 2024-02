EchoStar Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Echostar-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI von Echostar bei 50,83, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit auf 25-Tage-Basis mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Echostar daher eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung.

Der Aktienkurs von Echostar hat im letzten Jahr eine Rendite von -20,99 Prozent erzielt, was 7,21 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt Echostar derzeit 17,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Echostar wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut", einmal "Neutral" und keinmal "Schlecht" für Echostar vergeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Monaten führten die Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 83,27 Prozent des aktuellen Kurses von 12,55 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Gut".