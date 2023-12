EchoStar Aktie: Eine klare Abfuhr!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Echostar-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating für die Echostar-Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Echostar. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 28 USD, was ein Aufwärtspotential von 85,68 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 15,08 USD. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Echostar-Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Echostar verläuft aktuell bei 16,34 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 15,08 USD liegt und somit einen Abstand von -7,71 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 12,35 USD, was einer Differenz von +22,11 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Echostar-Aktie entspricht. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Echostar befasst hat.

Abschließend ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch das allgemeine Stimmungsbild.