Ecare Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Diskussionen über Ecare in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ecare bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ecare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,56 USD liegt damit deutlich darunter (Unterschied -21,13 Prozent), was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,11 Prozent ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt. Die Ecare-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ecare mit 0 Prozent 88,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitstechnologie". Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ecare zeigt bei einem Niveau von 72 eine Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 48,51 im neutralen Bereich und führt somit zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".