Ebusco Holding BV Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Ebusco liegt bei 77,27, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 79, was erneut auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso diskutierten die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ebusco aktuell bei 7,24 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 4,678 EUR beträgt -35,39 Prozent. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 5,94 EUR führt zu einem "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -21,25 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.