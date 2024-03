Ebusco Holding BV Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Anleger-Stimmung bei Ebusco ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Ebusco neutral ist. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Ebusco-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 70,25 und ein RSI25-Wert von 75,79, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Für die Ebusco-Aktie ergibt sich hierbei eine Einschätzung von "Neutral", da die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies.

Die technische Analyse der Ebusco-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 5,93 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,932 EUR, was einen Unterschied von -50,56 Prozent darstellt und zu einer Bewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,7 EUR) weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich somit für die Ebusco-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung, "Schlecht" gemäß des Relative Strength-Index und "Schlecht" aus technischer Sicht.