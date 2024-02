Ebusco Holding BV Aktie: Was soll das denn werden?

Die Ebusco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,33 EUR für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,6 EUR, was einem Unterschied von -43,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,34 EUR zeigt einen Rückgang des Schlusskurses (-17,05 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ebusco-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um Ebusco in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Ebusco jedoch nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ebusco-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 69,57), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ebusco gemäß der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ebusco eher neutral diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Ebusco führt.