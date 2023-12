Ebusco Holding BV Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Ebusco-Aktie ergab die Analyse, dass sie überkauft ist, sowohl auf einer 7-Tage-Basis als auch auf einer 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in Bezug auf Ebusco in den letzten Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral bewertet. Daher erhält Ebusco eine Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Ebusco-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er 34,56 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von 20,66 Prozent ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass es in der Internet-Kommunikation in Bezug auf Ebusco in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab, weshalb die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" erhält. Ebenso zeigte die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Ebusco führte. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.