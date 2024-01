Ebro Foods Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 10, was bedeutet, dass die Ebro Foods-Aktie als überverkauft eingestuft wird, und daher ein "Gut"-Rating erhalten. Auf der anderen Seite liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 55,56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ebro Foods derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 16,31 EUR, während der Kurs der Aktie bei 15,52 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,84 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 15,77 EUR, was einer Abweichung von -1,59 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über die Ebro Foods-Aktie eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Schließlich haben unsere Analysten die Aktivitäten auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Ebro Foods aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.