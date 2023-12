Ebro Foods Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Ebro Foods bei 50, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Ebro Foods wurden analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ebro Foods daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über Ebro Foods diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch aus technischer Sicht wurde die Aktie von Ebro Foods analysiert. Mit einem Kurs von 15,52 EUR liegt sie derzeit -1,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, zeigt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -5,08 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einschätzung führt.