Ebro Foods Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ebro Foods-Aktie beträgt aktuell 75, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Ebro Foods wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ebro Foods über einen längeren Zeitraum liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50 liegt. Der GD200 verläuft bei 16,06 EUR, während der Kurs der Aktie bei 14,66 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,72 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 15,32 EUR, was einer Abweichung von -4,31 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Ebro Foods.