Ebro Foods Aktie: Gerüchteküche brodelt!

In den vergangenen vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz keine wesentlichen Veränderungen bei Ebro Foods, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Das Rating auf der Ebene des Relative Strength-Index ist ebenfalls neutral, basierend auf dem RSI7 von 42,86 und dem RSI25 von 59,52. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen deutlichen Unterschied zum aktuellen Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung. Das Anleger-Sentiment war zuletzt überwiegend positiv, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis gute Einschätzung der Aktie von Ebro Foods.

