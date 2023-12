Ebro Foods Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Ebro Foods liegt der RSI bei 76,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ebro Foods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,33 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 15,36 EUR deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,79 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Ebro Foods wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da zuletzt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ebro Foods beschäftigte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Ebro Foods beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.