Ebro Foods Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Interesse an Ebro Foods in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Ebro Foods-Aktie bei 16,25 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 15,38 EUR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -5,35 Prozent und einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,64 EUR, was einer Differenz von -1,66 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ebro Foods-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 54,95, was sowohl überkauft als auch überverkauft ausschließt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Ebro Foods auf Basis des RSI.

Die Bewertungen und Kommentare in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Ebro Foods eingestellt waren. Auch hier ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass sowohl die Internet-Kommunikation als auch die technische Analyse und die Anleger-Stimmung zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Ebro Foods führen.