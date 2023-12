Ebr SystemsDRC Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Ebr ergaben sich interessante Ergebnisse: Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Ebr ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ebr-Aktie am letzten Handelstag bei 0,55 AUD lag, was einem Unterschied von -30,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,66 AUD (-16,67 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Ebr daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ebr liegt bei 59,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt jedoch bei 78,82 und deutet somit auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".