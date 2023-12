Ebr SystemsDRC Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Ebr zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 beträgt 0,79 AUD, während der Aktienkurs bei 0,63 AUD liegt, was einer Abweichung von -20,25 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,64 AUD, was einer Abweichung von -1,56 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv.

Der langfristige Stimmungsbild zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ebr blieb gering, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Ebr liegt bei 11,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,28 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".