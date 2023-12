Ebix Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Ebix":

Die Aktie von Ebix wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer guten Einschätzung versehen, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 50 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 1,04 USD eine erwartete Kursentwicklung von 4707,69 Prozent bedeutet. Diese positive Prognose spiegelt sich auch in der Gesamtbewertung der Analysten wider, die die Aktie insgesamt als gut einstufen.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis liegt bei 80,9 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und die Aktie als "schlecht" einstuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch ein neutrales Rating, da Ebix weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an neun Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zu positiven Themen gewandelt, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls schlechte Bewertungen, da der Aktienkurs deutlich unter dem GD200 und GD50 liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Ebix-Aktie, wobei die Analysten eine positive Langzeitperspektive sehen, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment auf kurzfristige Herausforderungen hinweisen.