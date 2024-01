Ebix Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ebix":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Ebix liegt bei 44,09 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 58,37 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Ebix diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Ebix einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel also das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ebix. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2315,46 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 50 USD festgelegt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die charttechnische Entwicklung der Ebix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,83 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,07 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 3,77 USD unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Ebix-Aktie daher im Rahmen der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.