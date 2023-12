Ebix Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Ebix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Underperformance von -71,22 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit -1,49 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt, nämlich um 70,61 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Ebix derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Software-Branche. Mit einer Differenz von 2,91 Prozentpunkten (5,22 % gegenüber 2,31 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie von Ebix als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 12,42 insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 61,33 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse erhält die Ebix-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,96 USD als auch zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 5,26 USD liegt der aktuelle Kurs mit 4,93 USD bzw. unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu Abweichungen von -67,05 Prozent bzw. -6,27 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.