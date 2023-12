Ebet Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Ebet-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt sich aus der Abweichung des aktuellen Kurses von 0,053 USD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,13 USD, was einer Abweichung von -98,72 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,11 USD liegt mit einem Abweichung von -51,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine positive Stimmung bei Ebet. Die Diskussionen waren intensiv und führten zu langfristig positiven Einschätzungen. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb stabil, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild führt.

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Ebet-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die technische und sentimentale Analyse der Ebet-Aktie somit eine negative Bewertung, was Anleger in Betracht ziehen sollten.