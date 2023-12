Ebet Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die technische Analyse der Ebet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 4,63 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug lediglich 0,061 USD, was einem Unterschied von -98,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,17 USD unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 USD, was einer Abweichung von -64,12 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Ebet-Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Auf der anderen Seite zeigt sich in sozialen Netzwerken eine überwiegend positive Stimmungslage der Anleger. Das Stimmungsbarometer stand an neun Tagen auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Ebet. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung erhält Ebet eine Bewertung. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit für diesen Punkt die Einstufung: "Gut".

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 48 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 66,51 im neutralen Bereich. Somit wird die Ebet-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.