Ebet Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für Ebet liegt der RSI bei 43,9, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei Ebet auf 68, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ebet besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt drei Tagen eingestellt. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, dominieren ebenfalls positive Themen die Diskussionen der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ebet verläuft aktuell bei 4,48 USD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,062 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -98,62 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -58,67 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für die Ebet-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Ebet eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Kriterium des Sentiments und Buzz. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Ebet für diese Stufe daher ein "Gut".