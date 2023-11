Ebet Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Ebet-Aktie wird anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, einem Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 68,44 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Aktie hinweist. Das Unternehmen erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 70,15, was bedeutet, dass Ebet als überkauft eingestuft wird und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Der gleitende Durchschnittskurs der Ebet-Aktie liegt bei 8,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,1275 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -98,43 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,17 USD, was zu einem Abstand von -89,1 Prozent führt und ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Ebet-Aktie hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhält Ebet eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Meinungen und Stimmungen rund um Ebet in den sozialen Medien zeigen überwiegend negative Einschätzungen in den letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Aktie von Ebet bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.